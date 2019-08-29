Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Аполлон
Лимассол
0:4
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
ПСВ
Эйндховен
Митроглу 76
Мален 79
Мален 90
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы,
4 раунд
29 авг. 2019, 20:00 МСК
29.08.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы
Аполлон
мин
17
Педру
Жоау Педру
90
10
Маркович
Саша Маркович
90
25
Кириаку
Харис Кириаку
90
87
Гакпе
Серж Гакпе
90
20
Янниотас
Яннис Янниотас
90
26
Папулис
Фотис Папулис
90
44
Юсте
Эктор Юсте
90
11
Зелая
Эмилио Зелая
90
Запасные
4
Селимович
Вахид Селимович
8
Бесса
Винсен Бесса
77
Сардинеро
Адриан Сардинеро
2
Нсуе
Эмилио Нсуе
ПСВ
мин
1
Зут
Йерун Зут
90
4
Виргевер
Ник Виргевер
90
8
Хендрикс
Йоррит Хендрикс
90
5
Баумгартль
Тимо Баумгартль
90
28
Боскальи
Оливье Боскальи
90
22
Дюмфрис
Дензел Дюмфрис
90
15
Гутьеррес
Эрик Гутьеррес
90
18
Росарио
Пабло Росарио
90
9
Мален
Дониелл Мален
79'
90'
79', 90'
90
Запасные
21
Рюйтер
Роббин Рюйтер
6
Швааб
Даниэль Швааб
15
Латорре
Антонио Латорре
57
Митроглу
Костас Митроглу
76'