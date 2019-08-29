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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
АИК
Стокгольм
Ларссон 33
1:4
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Селтик
Глазго
Форрест 17
Джонстон 34
Жульен 87
Морган 90
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы,
4 раунд
29 авг. 2019, 20:00 МСК
29.08.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы
АИК
мин
7
Ларссон
Себастьян Ларссон
33'
33'
90
8
Аду
Энох-Кофи Аду
90
14
Метс
Карол Метс
90
16
Салетрос
Антон Салетрос
90
30
Сигторссон
Колбейнн Сигторссон
90
11
Бауи
Набиль Бауи
90
Запасные
20
Эльюнусси
Тарик Эльюнусси
Селтик
мин
1
Гордон
Крейг Гордон
90
2
Жульен
Кристофер Жульен
87'
87'
90
23
Болинголи-Мбомбо
Боли Болинголи-Мбомбо
90
35
Айер
Кристоффер Айер
90
8
Браун
Скотт Браун
90
49
Форрест
Джеймс Форрест
17'
17'
90
6
Биттон
Нир Биттон
90
42
МакГрегор
Каллум МакГрегор
90
17
Кристи
Райан Кристи
90
19
Джонстон
Майкл Джонстон
34'
34'
90
22
Эдуард
Одсонн Эдуард
90
Запасные
56
Ролстон
Энтони Ролстон
21
Нтчам
Оливье Нтчам
15
Хайес
Джонни Хайес
16
Морган
Льюис Морган
90'
9
Гриффитс
Ли Гриффитс
10
Байо
Вакун Байо