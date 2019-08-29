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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Рига
Рига
1:0
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
Копенгаген
Копенгаген
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы,
4 раунд
29 авг. 2019, 19:45 МСК
29.08.2019, 19:45 МСК
четверг
Составы
Рига
мин
6
Камеш
Владимирс Камеш
90
11
Шарпар
Вячеслав Шарпар
90
27
Дебелко
Роман Дебелко
90
Запасные
10
Вишняковс
Алексейс Вишняковс
8
Ругинс
Ритварс Ругинс
5
Лайзанс
Олег Лайзанс
92
Ракельс
Денис Ракельс
Копенгаген
мин
25
Нельссон
Виктор Нельссон
90
13
Грютебуст
Стен Грютебуст
90
6
Стаге
Йенс Стаге
90
3
Бенгтссон
Пьерр Бенгтссон
90
4
Папаяннопулос
Сотирис Папаяннопулос
90
10
Зека
Зека
90
8
Томсен
Николай Томсен
90
33
Фалк-Йенсен
Расмус Фалк-Йенсен
90
7
Фишер
Виктор Фишер
90
9
Сотириу
Пиерос Сотириу
90
Запасные
21
Юнссон
Карл-Юхан Юнссон
5
Бьелланд
Андреас Бьелланд
2
Варела
Гильермо Варела
19
Овьедо
Брайан Овьедо
18
Сантос
Микаэл Сантос
26
Хольс
Карло Хольс