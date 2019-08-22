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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Феррейра 58
Лопес 79
3:1
прошлый матч 2 : 2
Матч завершен
Заря
Луганск
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы,
4 раунд
22 авг. 2019, 22:00 МСК
22.08.2019, 22:00 МСК
четверг
Составы
Эспаньол
мин
13
Лопес
Диего Лопес
90
23
Гранеро
Эстебан Гранеро
90
8
Итурраспе
Андер Итурраспе
90
17
Вила
Дидач Вила
90
16
Лопес
Хави Лопес
79'
79'
90
9
Феррейра
Факундо Феррейра
58'
58'
90
10
Дардер
Серхи Дардер
90
6
Лопес
Льюис Лопес
90
24
Калеро
Фернандо Калеро
90
11
Пуадо
Хави Пуадо
90
Запасные
1
Прието
Андрес Прието
20
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
4
Санчес
Виктор Санчес
21
Рока
Марк Рока
14
Мелендо
Оскар Мелендо
Заря
мин
28
Громов
Артем Громов
90
30
Шевченко
Никита Шевченко
90
Запасные
1
Махарадзе
Заури Махарадзе
6
Каменюка
Никита Каменюка
10
Хомченовский
Дмитрий Хомченовский
80
Юрченко
Владлен Юрченко
11
Будковский
Филипп Будковский