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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Торино
Турин
Де Сильвестри 61
Белотти 89
2:3
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Бремер 43
Жота 59
Хименес 72
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы,
4 раунд
22 авг. 2019, 22:00 МСК
22.08.2019, 22:00 МСК
четверг
Составы
Торино
мин
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
61'
61'
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
11
Дзадза
Симоне Дзадза
90
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
90
23
Мейте
Суалихо Мейте
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
9
Белотти
Андреа Белотти
89'
89'
90
21
Беренгер
Алекс Беренгер
90
36
Бремер
Бремер
43'
43'
90
Запасные
25
Розати
Антонио Розати
30
Джиджи
Коффи Джиджи
34
Эйна
Ола Эйна
14
Бонифази
Кевин Бонифази
88
Ринкон
Томас Ринкон
7
Лукич
Саша Лукич
22
Миллико
Винченцо Миллико
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
28
Моутинью
Жоао Моутинью
90
15
Боли
Вилли Боли
90
16
Коди
Конор Коди
90
9
Хименес
Рауль Хименес
72'
72'
90
32
Дендокер
Леандер Дендокер
90
37
Траоре
Адама Траоре
90
4
Вальехо
Хесус Вальехо
90
27
Сайсс
Ромен Сайсс
90
18
Жота
Диогу Жота
59'
59'
90
29
Винагре
Рубен Винагре
90
Запасные
21
Радди
Джон Радди
5
Беннетт
Райан Беннетт
19
Кастро
Хонни Кастро
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
17
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
10
Кутроне
Патрик Кутроне
7
Нету
Педру Нету