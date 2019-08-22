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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Слован
Братислава
1:0
прошлый матч 2 : 3
Матч завершен
ПАОК
Салоники
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы,
4 раунд
22 авг. 2019, 22:00 МСК
22.08.2019, 22:00 МСК
четверг
Составы
Слован
мин
7
Моха
Моха
90
27
Холман
Давид Холман
90
29
Божиков
Василь Божиков
90
9
Шпорар
Андраж Шпорар
90
Запасные
23
Сухоцкий
Артем Сухоцкий
10
Рабиу
Ибрагим Рабиу
ПАОК
мин
21
Бисесвар
Диего Бисесвар
90
15
Креспо
Хосе Анхель Креспо
90
3
Лео Матос
Лео Матос
90
7
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
90
47
Акпом
Чуба Акпом
90
5
Варела
Фернандо Варела
90
10
Пелкас
Димитриос Пелкас
90
24
Эсити
Андерсон Эсити
90
31
Пасхалакис
Александрос Пасхалакис
90
98
Лео
Лео
90
Запасные
88
Живкович
Живко Живкович
4
Ингасон
Сверрир Ингасон
99
Стох
Мирослав Стох
18
Лимниос
Димитриос Лимниос