Селтик
мин
23
Болинголи-Мбомбо
Боли Болинголи-Мбомбо
90
19
Джонстон
Майкл Джонстон
90
35
Айер
Кристоффер Айер
90
22
Эдуард
Одсонн Эдуард
73'
90
17
Кристи
Райан Кристи
90
1
Гордон
Крейг Гордон
90
5
Шимунович
Йозо Шимунович
90
2
Жульен
Кристофер Жульен
90
42
МакГрегор
Каллум МакГрегор
90
49
Форрест
Джеймс Форрест
48'
90
8
Браун
Скотт Браун
90
Запасные
10
Байо
Вакун Байо
16
Морган
Льюис Морган
15
Хайес
Джонни Хайес
21
Нтчам
Оливье Нтчам
6
Биттон
Нир Биттон
9
Гриффитс
Ли Гриффитс
АИК
мин
7
Ларссон
Себастьян Ларссон
90
8
Аду
Энох-Кофи Аду
90
30
Сигторссон
Колбейнн Сигторссон
90
11
Бауи
Набиль Бауи
90
14
Метс
Карол Метс
90
Запасные
16
Салетрос
Антон Салетрос