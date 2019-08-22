Брага
мин
1
Лима
Матеус
90
5
Секейра
Нуну Секейра
90
14
Сантос
Пабло Сантос
64
36
Виана
Бруно Виана
90
47
Эсгайо
Рикардо Эсгайо
90
7
Эдуарду
Вилсон Эдуарду
90
60
Палинья
Жоао Палинья
90
27
Барбоза
Франсержио
46
15
Орта
Андре Орта
85
21
Орта
Рикарду Орта
74'
90
20
Жоау
Паулинью
90
Запасные
6
Клаудемир
Клаудемир
19
Мурило
Мурило
90
Галено
Галено
9
Хассан
Ахмед Хассан
17
Новейш
Жоао Новейш
3
Тормена
Витор Тормена
12
Са
Тиагу Са
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
90
6
Лукас
Айртон Лукас
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
2
Жиго
Самуэль Жиго
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
19
Мирзов
Резиуан Мирзов
63
8
Гулиев
Аяз Гулиев
85
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
20
Шюррле
Андре Шюррле
90
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
90
22
Понсе
Эсекьель Понсе
90
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
49
Джано
Джано
29
Кутепов
Илья Кутепов
26
Умяров
Наиль Умяров
87
Бакаев
Солтмурад Бакаев
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
92
Рассказов
Николай Рассказов