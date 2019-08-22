Матч завершен
ПСВ
Эйндховен
Дюмфрис 61'
3 : 0
Матч завершен
Аполлон
Лимассол
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд

22 авг. 2019, 21:30 МСК
22.08.2019, 21:30 МСК
четверг
Составы
ПСВ
мин
1
Зут
Йерун Зут
90
4
Виргевер
Ник Виргевер
90
5
Баумгартль
Тимо Баумгартль
90
28
Боскальи
Оливье Боскальи
90
10
Бергвейн
Стевен Бергвейн
90
15
Гутьеррес
Эрик Гутьеррес
90
18
Росарио
Пабло Росарио
90
22
Дюмфрис
Дензел Дюмфрис
61'
61'
90
9
Мален
Дониелл Мален
90
Запасные
6
Швааб
Даниэль Швааб
57
Митроглу
Костас Митроглу
8
Хендрикс
Йоррит Хендрикс
21
Рюйтер
Роббин Рюйтер
25
Рамселар
Барт Рамселар
3
Латорре
Антонио Латорре
Аполлон
мин
87
Гакпе
Серж Гакпе
90
77
Сардинеро
Адриан Сардинеро
90
20
Янниотас
Яннис Янниотас
90
10
Маркович
Саша Маркович
90
25
Кириаку
Харис Кириаку
90
5
Сачетти
Эстебан Сачетти
90
44
Юсте
Эктор Юсте
90
17
Педру
Жоау Педру
90
11
Зелая
Эмилио Зелая
90
Запасные
2
Нсуе
Эмилио Нсуе
26
Папулис
Фотис Папулис
14
Перейра
Факундо Перейра