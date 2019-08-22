ПСВ
мин
1
Зут
Йерун Зут
90
4
Виргевер
Ник Виргевер
90
5
Баумгартль
Тимо Баумгартль
90
28
Боскальи
Оливье Боскальи
90
10
Бергвейн
Стевен Бергвейн
90
15
Гутьеррес
Эрик Гутьеррес
90
18
Росарио
Пабло Росарио
90
22
Дюмфрис
Дензел Дюмфрис
61'
90
9
Мален
Дониелл Мален
90
Запасные
6
Швааб
Даниэль Швааб
57
Митроглу
Костас Митроглу
8
Хендрикс
Йоррит Хендрикс
21
Рюйтер
Роббин Рюйтер
25
Рамселар
Барт Рамселар
3
Латорре
Антонио Латорре
Аполлон
мин
87
Гакпе
Серж Гакпе
90
77
Сардинеро
Адриан Сардинеро
90
20
Янниотас
Яннис Янниотас
90
10
Маркович
Саша Маркович
90
25
Кириаку
Харис Кириаку
90
5
Сачетти
Эстебан Сачетти
90
44
Юсте
Эктор Юсте
90
17
Педру
Жоау Педру
90
11
Зелая
Эмилио Зелая
90
Запасные
2
Нсуе
Эмилио Нсуе
26
Папулис
Фотис Папулис
14
Перейра
Факундо Перейра