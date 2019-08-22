Гент
мин
23
Лустиг
Микаэль Лустиг
90
32
Пластун
Игорь Пластун
90
8
Оджиджа-Офое
Вадис Оджиджа-Офое
90
21
Асаре
Нана Асаре
90
1
Камински
Томас Камински
90
19
Деягер
Брехт Деягер
90
29
Депуатр
Лоран Депуатр
57'
71'
90
5
Нгаду-Нгаджуй
Майкл Нгаду-Нгаджуй
90
7
Яремчук
Роман Яремчук
90
Запасные
9
Безус
Роман Безус
26
Коосеманс
Колин Коосеманс
76
Дерийк
Тимоти Дерийк
31
Кубо
Юя Кубо
15
Мохаммади
Милад Мохаммади
33
Верстраэт
Луи Верстраэт
Риека
мин
14
Акости
Боаду Максвелл Акости
90
17
Колак
Антонио-Мирко Колак
90
13
Жупарич
Дарио Жупарич
90
Запасные
5
Велкоски
Дарко Велкоски
18
Мурич
Роберт Мурич