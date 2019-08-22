АЕК
мин
21
Враньеш
Огнен Враньеш
90
5
Оливейра
Нельсон Оливейра
90
10
Ливайя
Марко Ливайя
4'
90
3
Лопеш
Элдер Лопеш
90
20
Манталос
Петрос Манталос
90
7
Верде
Даниэле Верде
90
8
Симойш
Андре Симойш
90
1
Баркас
Василиос Баркас
90
Запасные
6
Крстичич
Ненад Крстичич
4
Оиконому
Мариос Оиконому
2
Бакакис
Михалис Бакакис
9
Якумакис
Георгиос Якумакис
25
Галанопулос
Константинос Галанопулос
Трабзонспор
мин
8
Соса
Хосе Соса
90
47
Перейра
Жоао Перейра
90
77
Новак
Филип Новак
90
11
Сорлот
Александр Сорлот
90
9
Нвакаеме
Энтони Нвакаеме
90
18
Экубан
Калеб Экубан
44'
70'
29'
90
5
Хосейни
Маджид Хосейни
90
10
Омюр
Абдулкадир Омюр
90
Запасные
12
Оби Микел
Джон Оби Микел
7
Авдияй
Донис Авдияй