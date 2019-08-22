Копенгаген
мин
33
Фалк-Йенсен
Расмус Фалк-Йенсен
90
13
Грютебуст
Стен Грютебуст
90
3
Бенгтссон
Пьерр Бенгтссон
90
10
Жозе Карлос
Зека
90
7
Фишер
Виктор Фишер
18'
90
9
Сотириу
Пиерос Сотириу
62'
90
26
Хольс
Карло Хольс
90
4
Папаяннопулос
Сотирис Папаяннопулос
90
25
Нельссон
Виктор Нельссон
90
6
Стаге
Йенс Стаге
90
Запасные
19
Овьедо
Брайан Овьедо
2
Варела
Гильермо Варела
8
Томсен
Николай Томсен
21
Юнссон
Карл-Юхан Юнссон
18
Сантос
Микаэл Сантос
Рига
мин
8
Ругинс
Ритварс Ругинс
90
6
Камеш
Владимирс Камеш
41'
90
11
Шарпар
Вячеслав Шарпар
90
Запасные
10
Вишняковс
Алексейс Вишняковс
92
Ракельс
Денис Ракельс
5
Лайзанс
Олег Лайзанс