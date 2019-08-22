Лудогорец
мин
30
Моци
Козмин Моци
90
12
Анисе
Анисе
90
28
Кешеру
Клаудиу Кешеру
90
23
Илиев
Пламен Илиев
90
88
Вандерсон
Вандерсон
90
25
Баджи
Стефан Баджи
90
3
Недялков
Антон Недялков
90
17
Жорже
Жоржиньо
90
90
Форстер
Рафаэль Форстер
90
4
Соуза
Сисиньо
90
Запасные
92
Лукоки
Джоди Лукоки
10
Сверчок
Якуб Сверчок
18
Дьяков
Светослав Дьяков
84
Марселиньо
Марселиньо
22
Икоко
Джордан Икоко
33
Ренан
Ренан
Марибор
мин
28
Вилер
Митя Вилер
90
22
Милец
Мартин Милец
90
7
Кронаветер
Рок Кронаветер
90
11
Захович
Лука Захович
90
10
Хотич
Дино Хотич
90
5
Врховец
Блаж Врховец
90
13
Пирич
Кенан Пирич
90
Запасные
33
Ханданович
Ясмин Ханданович
9
Таварес
Маркос Таварес
6
Пихлер
Алекс Пихлер
47
Котник
Андрей Котник
97
Крамарич
Мартин Крамарич
27
Месанович
Ясмин Месанович