Мальме
мин
9
Розенберг
Маркус Розенберг
36'
90
4
Сафари
Беранг Сафари
90
17
Бенгтссон
Расмус Бенгтссон
40'
90
27
Далин
Йохан Далин
90
14
Кристиансен
Андерс Кристиансен
90
5
Риекс
Сёрен Риекс
90
6
Левицки
Оскар Левицки
47'
90
8
Траустасон
Арнор Ингви Траустасон
90
7
Бачиру
Фуад Бачиру
90
2
Ларссон
Эрик Ларссон
90
Запасные
24
Нильсен
Лассе Нильсен
3
Кнудсен
Йонас Кнудсен
19
Ракип
Эрдаль Ракип
18
Гэлл
Ромен Гэлл
20
Бонке
Инносент Бонке
Бней-Иегуда
мин
11
Гадир
Мохаммад Гадир
90
1
Зубас
Эмилиюс Зубас
90
24
Пниши
Альбан Пниши
90
Запасные
81
Эло
Дор Эло