Астана
мин
2
Рукавина
Антонио Рукавина
90
1
Ерич
Ненад Ерич
90
27
Логвиненко
Юрий Логвиненко
44'
90
44
Постников
Евгений Постников
90
18
Маевский
Иван Маевский
90
14
Томасов
Марин Томасов
23'
90
77
Шомко
Дмитрий Шомко
90
10
Мар Сигурйонссон
Рунар Мар Сигурйонссон
52'
90
19
Мубеле
Фирмин Мубеле
90
9
Ротариу
Дорин Ротариу
90
Запасные
35
Мокин
Александр Мокин
6
Томашевич
Жарко Томашевич
7
Мужиков
Серикжан Мужиков
45
Муртазаев
Роман Муртазаев
15
Бейсебеков
Абзал Бейсебеков
32
Джанга
Ранхело Джанга
БАТЭ
мин
15
Скавыш
Максим Скавыш
90
22
Стасевич
Игорь Стасевич
90
25
Бага
Дмитрий Бага
90
8
Драгун
Станислав Драгун
90
4
Филипович
Александар Филипович
90
27
Симович
Слободан Симович
90
5
Яблонский
Евгений Яблонский
90
17
Риос
Алексей Риос
90
94
Мукам
Ирвин Мукам
90
35
Чичкан
Антон Чичкан
90
23
Волков
Захар Волков
90
Запасные
11
Сарока
Антон Сарока
16
Черник
Сергей Черник
7
Березкин
Евгений Березкин
24
Туоминен
Яссе Туоминен