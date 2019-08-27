Црвена Звезда
мин
10
Марин
Марко Марин
90
87
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
14
Боаки
Ричмонд Боаки
90
23
Родич
Милан Родич
90
82
Борян
Милан Борян
90
19
Милунович
Неманья Милунович
90
11
Гарсия
Матео Гарсия
90
5
Дегенек
Милош Дегенек
90
77
Гобельич
Марко Гобельич
90
29
Йованчич
Душан Йованчич
90
Запасные
31
Набуан
Эль-Фарду Набуан
8
Иванич
Мирко Иванич
6
Панков
Радован Панков
9
Павков
Милан Павков
1
Попович
Зоран Попович
Янг Бойз
мин
28
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
90
3
Соренсен
Фредерик Соренсен
90
17
Ассале
Рожер Ассале
90
23
Джанко
Сайди Джанко
90
18
Нсаме
Жан-Пьер Нсаме
90
8
Сьерро
Венсан Сьерро
90
20
Эбишер
Михел Эбишер
90
13
Нгамале
Муми Нгамале
90
26
фон Бальмус
Давид фон Бальмус
90
Запасные
99
Оаро
Гийом Оаро
10
Сулеймани
Миралем Сулеймани
1
Вельфли
Марко Вельфли
11
Гаудино
Джанлука Гаудино
21
Гарсия
Улиссес Гарсия
14
Бюрги
Николас Бюрги
16
Фасснахт
Кристиан Фасснахт