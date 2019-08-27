Русенборг
мин
4
Региниуссен
Торе Региниуссен
90
2
Хеденстад
Вегар Хеденстад
90
16
Ховланд
Эвен Ховланд
90
14
Содерлунд
Александер Содерлунд
90
1
Хансен
Андре Хансен
90
8
Конрадссен
Андерс Конрадссен
90
7
Йенсен
Майк Йенсен
90
3
Мелинг
Биргер Мелинг
90
25
Лундемо
Мариус Лундемо
90
28
Адегбенро
Самуэль Адегбенро
90
Запасные
11
де Ланлай
Янн-Эрик де Ланлай
19
Вальсвик
Густав Вальсвик
15
Трондсен
Андерс Трондсен
24
Остбю
Арилд Остбю
34
Ботхейм
Эрик Ботхейм
Динамо
мин
30
Стоянович
Петар Стоянович
90
7
Ольмо
Дани Ольмо
90
27
Моро
Никола Моро
90
40
Ливакович
Доминик Ливакович
90
55
Перич
Дино Перич
90
99
Оршич
Мислав Оршич
90
8
Хайрович
Изет Хайрович
90
21
Петкович
Бруно Петкович
90
66
Дилавер
Эмир Дилавер
90
5
Адеми
Ариян Адеми
90
22
Леовац
Марин Леовац
90
Запасные
20
Атимвен
Ияйи Атимвен
10
Майер
Ловро Майер
14
Гояк
Амер Гояк
28
Теофил-Катерин
Кевин Теофил-Катерин
1
Загорац
Даниэль Загорац
16
Шитум
Марио Шитум
11
Гавранович
Марио Гавранович