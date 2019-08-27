Краснодар
мин
1
Крицюк
Станислав Крицюк
90
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
5
Спайич
Урош Спайич
90
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
90
98
Петров
Сергей Петров
56
17
Ольссон
Кристоффер Ольссон
90
10
Вилена
Тонни Вилена
90
70
Уткин
Даниил Уткин
10'
67
7
Вамберто
Вандерсон
90
33
Берг
Маркус Берг
90
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
32
Запасные
77
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
17
Кайо
Кайо
21
Намли
Юнес Намли
39
Сафонов
Матвей Сафонов
85
Игнатьев
Иван Игнатьев
88
Камболов
Руслан Камболов
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
Олимпиакос
мин
1
Са
Жозе Са
90
20
Цимикас
Константинос Цимикас
90
3
Семеду
Рубен Семеду
65
20
Мерья
Яссин Мерья
90
14
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
90
10
Поденсе
Даниэль Поденсе
83
5
Бухалакис
Андреас Бухалакис
90
8
Гильерме
Гильерме
90
28
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
90
19
Масурас
Георгиос Масурас
90
11
Эль-Араби
Юссеф Эль-Араби
11'
48'
73
Запасные
35
Торосидис
Василис Торосидис
97
Ранджелович
Лазар Ранджелович
66
Сиссе
Папе Сиссе
4
Камара
Мади Камара
16
Аллен
Бобби Аллен
2
Судани
Эль-Арби Судани