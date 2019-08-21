Олимпиакос
мин
1
Са
Жозе Са
90
-
Цимикас
Константинос Цимикас
90
3
Семеду
Рубен Семеду
90
20
Мерья
Яссин Мерья
90
14
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
90
10
Поденсе
Даниэль Поденсе
89'
90
5
Бухалакис
Андреас Бухалакис
90
8
Гильерме
Гильерме
90
28
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
87
19
Масурас
Георгиос Масурас
75
9
Герреро
Мигель Анхель Герреро
30'
90
Запасные
35
Торосидис
Василис Торосидис
97
Ранджелович
Лазар Ранджелович
66
Сиссе
Папе Сиссе
4
Камара
Мади Камара
16
Аллен
Бобби Аллен
2
Судани
Эль-Арби Судани
11
Эль-Араби
Юссеф Эль-Араби
Краснодар
мин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
90
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
5
Спайич
Урош Спайич
90
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
90
98
Петров
Сергей Петров
90
88
Камболов
Руслан Камболов
90
10
Вилена
Тонни Вилена
90
17
Кабелья
Реми Кабелья
25
7
Вамберто
Вандерсон
90
33
Берг
Маркус Берг
69
21
Намли
Юнес Намли
59
Запасные
17
Кайо
Кайо
14
Ольссон
Кристоффер Ольссон
1
Крицюк
Станислав Крицюк
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
85
Игнатьев
Иван Игнатьев
77
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев