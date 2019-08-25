СПАЛ
мин
31
Ди Франческо
Федерико Ди Франческо
7'
90
3
Игор
Игор
78
23
Викари
Франческо Викари
90
4
Сионек
Тиаго Сионек
90
27
Фелипе Диас
Фелипе
90
37
Петанья
Андреа Петанья
27'
90
99
Бериша
Этрит Бериша
90
8
Валоти
Маттиа Валоти
65
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
19
Куртич
Ясмин Куртич
90
77
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
71
Запасные
25
Летица
Карло Летица
24
Дикман
Лоренцо Дикман
22
Тиам
Демба Тиам
95
Янкович
Марко Янкович
11
Мургиа
Алессандро Мургиа
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
9
Мончини
Габриэле Мончини
43
Палоски
Альберто Палоски
40
Томович
Ненад Томович
10
Флоккари
Сержио Флоккари
Аталанта
мин
88
Пашалич
Марио Пашалич
90
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
8
Госенс
Робин Госенс
34'
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
54
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
91
Сапата
Дуван Сапата
81
19
Джимсити
Берат Джимсити
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
55
Запасные
41
Ибаньес
Рожер Ибаньес
99
Барроу
Муса Барроу
37
Шкртел
Мартин Шкртел
2
Толой
Рафаэл Толой
18
Малиновский
Руслан Малиновский
9
Муриэль
Луис Муриэль
31
Росси
Франческо Росси