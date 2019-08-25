Сампдория
мин
21
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
15
Колли
Омар Колли
90
4
Виейра
Роналду Виейра
90
1
Аудеро
Эмиль Аудеро
90
7
Линетти
Карол Линетти
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
90
29
Мурру
Никола Мурру
90
17
Капрари
Джанлука Капрари
90
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
90
6
Экдаль
Альбин Экдаль
90
Запасные
5
Хабот
Юлиан Хабот
26
Лери
Мехди Лери
18
Торсби
Мортен Торсби
14
Янкто
Якуб Янкто
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
25
Феррари
Алекс Феррари
30
Фальконе
Владимиро Фальконе
11
Рамирес
Гастон Рамирес
19
Реджини
Васко Реджини
8
Баррето
Эдгар Баррето
Лацио
мин
3
Фелипе
Луис Фелипе
90
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
11
Корреа
Хоакин Корреа
56'
90
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
33
Ачерби
Франческо Ачерби
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
10
Альберто
Луис Альберто
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
37'
62'
90
26
Раду
Штефан Раду
90
Запасные
7
Бериша
Валон Бериша
93
Вавро
Денис Вавро
77
Марушич
Адам Марушич
4
Патрик
Патрик
15
Баштуш
Баштуш
32
Катальди
Данило Катальди
23
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
24
Прото
Силвио Прото
6
Лейва
Лукас Лейва
20
Кайседо
Фелипе Кайседо