Рома
мин
22
Дзаньоло
Николо Дзаньоло
90
99
Клюйверт
Джастин Клюйверт
90
17
Ундер
Дженгиз Ундер
6'
90
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
13
Лопес
Пау Лопес
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
4
Кристанте
Бриан Кристанте
90
5
Жуан Гильерме
Жуан
90
11
Коларов
Александар Коларов
49'
90
9
Джеко
Эдин Джеко
30'
90
Запасные
2
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
63
Фузато
Даниэль Фузато
42
Диавара
Амаду Диавара
21
Верету
Жордан Верету
23
Манчини
Джанлука Манчини
14
Шик
Патрик Шик
27
Пасторе
Хавьер Пасторе
18
Сантон
Давиде Сантон
83
Миранте
Антонио Миранте
Дженоа
мин
18
Гильоне
Паоло Гильоне
90
17
Ромеро
Кристиан Ромеро
90
11
Куаме
Кристиан Куаме
70'
90
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти
16'
90
8
Лерагер
Лукас Лерагер
90
97
Раду
Ионуц Раду
90
3
Баррека
Антонио Баррека
90
21
Радованович
Иван Радованович
90
4
Кришито
Доменико Кришито
43'
90
20
Шоне
Лассе Шоне
90
2
Сапата
Кристиан Сапата
90
Запасные
13
Эль-Амик
Джавад Эль-Амик
14
Бираски
Давиде Бираски
30
Фавилли
Андреа Фавилли
19
Пандев
Горан Пандев
9
Санабрия
Антонио Санабрия
5
Ромуло
Ромуло
22
Маркетти
Федерико Маркетти