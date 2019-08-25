Кальяри
мин
2
Пинна
Симоне Пинна
90
18
Нандес
Найтан Нандес
90
23
Чеппителли
Лука Чеппителли
90
30
Паволетти
Леонардо Паволетти
45
15
Клаван
Рагнар Клаван
90
1
Рафаэль
Рафаэль
90
10
Жоао
Жоао Педро
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
21
Ионицэ
Артур Ионицэ
81
14
Бирса
Вальтер Бирса
62
22
Ликогианнис
Хараламбос Ликогианнис
90
Запасные
29
Кастро
Лукас Кастро
34
Киоччи
Джузеппе Киоччи
17
Олива
Кристиан Олива
11
Пеллегрини
Лука Пеллегрини
56
Романья
Филиппо Романья
3
Матиелло
Федерико Матиелло
27
Дейола
Алессандро Дейола
9
Черри
Альберто Черри
19
Писакане
Фабио Писакане
26
Рагацу
Даниэле Рагацу
20
Арести
Симоне Арести
8
Чигарини
Лука Чигарини
Брешиа
мин
14
Чансельор
Джон Чансельор
90
18
Айе
Флориан Айе
90
15
Кистана
Андреа Кистана
90
7
Спалек
Николас Спалек
79
2
Тонали
Сандро Тонали
90
26
Мартелла
Бруно Мартелла
90
2
Сабелли
Стефано Сабелли
90
12
Йоронен
Йессе Йоронен
90
9
Доннарумма
Альфредо Доннарумма
54'
71
27
Дессена
Даниэле Дессена
90
25
Бизоли
Димитри Бизоли
90
Запасные
32
Тремолада
Лука Тремолада
29
Семприни
Алессандро Семприни
22
Альфонсо
Энрико Альфонсо
19
Мангравити
Массимильяно Мангравити
16
Курсио
Фелипе Курсио
5
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
23
Морозини
Леонардо Морозини
8
Жмрхаль
Яромир Жмрхаль