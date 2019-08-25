Удинезе
мин
1
Муссо
Хуан Муссо
90
23
Пуссетто
Игнасио Пуссетто
71
50
Бекао
Родриго Бекао
72'
90
3
Каэтано
Самир
90
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
81
8
Яяло
Мато Яяло
90
15
Ласанья
Кевин Ласанья
90
6
Фофана
Секо Фофана
71
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
90
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90
5
Троост-Эконг
Уильям Троост-Эконг
90
Запасные
30
Несторовски
Илия Несторовски
2
Сьерральта
Франсиско Сьерральта
4
Опоку
Николас Опоку
12
Сема
Кен Сема
11
Уолес
Уолес
72
Барак
Антонин Барак
27
Перисан
Самуэле Перисан
10
де Пауль
Родриго де Пауль
91
Теодорчик
Лукаш Теодорчик
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
88
Николас
Николас
87
Де Майо
Себастьян Де Майо
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
39
Пакета
Лукас Пакета
76
2
Калабрия
Давиде Калабрия
90
7
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
75
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
8
Хесус Фернандес
Сусо
90
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
11
Борини
Фабио Борини
60
68
Родригес
Рикардо Родригес
90
9
Пентек
Кшиштоф Пентек
90
Запасные
43
Дуарте
Лео Дуарте
17
Леау
Рафаэль Леау
84
Сончин
Маттео Сончин
46
Габбиа
Маттео Габбиа
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
27
Силва
Андре Силва
12
Конти
Андреа Конти
33
Крунич
Раде Крунич
79
Кесси
Франк Кесси
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма