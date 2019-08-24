Фиорентина
мин
25
Кьеза
Федерико Кьеза
90
8
Кастровилли
Гаэтано Кастровилли
90
28
Влахович
Душан Влахович
61
4
Миленкович
Никола Миленкович
52'
90
23
Венути
Лоренцо Венути
90
21
Лирола
Поль Лирола
90
69
Дронговски
Бартломей Дронговски
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
78
Пульгар
Эрик Пульгар
9'
90
5
Бадель
Милан Бадель
73
11
Соттиль
Риккардо Соттиль
78
Запасные
93
Терзич
Алекса Терзич
27
Журковски
Шимон Журковски
19
Монтиэль
Тофол Монтиэль
6
Раньери
Лука Раньери
9
Симеоне
Джованни Симеоне
7
Рибери
Франк Рибери
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
15
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
24
Бенасси
Марко Бенасси
1
Террачиано
Пьетро Террачиано
3
Бираги
Кристиано Бираги
10
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
Наполи
мин
22
Ди Лоренцо
Джованни Ди Лоренцо
90
8
Руис
Фабиан Руис
90
6
Мариу Руй
Мариу Руй
71
20
Зелински
Петр Зелински
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
5
Аллан
Аллан
72
44
Манолас
Костас Манолас
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
38'
84
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
67'
43'
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
56'
90
1
Мерет
Алекс Мерет
90
Запасные
19
Максимович
Никола Максимович
70
Гаэтано
Джанлука Гаэтано
12
Эльмас
Эльйиф Эльмас
13
Луперто
Себастьяно Луперто
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
27
Карнезис
Орестис Карнезис
34
Юнес
Армин Юнес
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
31
Гулам
Фаузи Гулам
2
Малку
Кевин Малку
9
Верди
Симоне Верди
25
Оспина
Давид Оспина