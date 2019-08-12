Карлсруэ
мин
1
Уфофф
Бенжамин Уфофф
90
33
Хофманн
Филипп Хофманн
90
27
Грозурек
Лукаш Грозурек
53'
90
4
Фрёде
Лукас Фрёде
90
Запасные
17
Джуричин
Марко Джуричин
35
Герсбек
Мариус Герсбек
23
Карлсон
Дирк Карлсон
18
Мебиус
Юстин Мебиус
Ганновер-96
мин
35
Муслия
Флоран Муслия
90
26
Вайдандт
Хендрик Вайдандт
90
11
Майна
Линтон Майна
90
28
Франке
Марсель Франке
90
31
Антон
Вальдемар Антон
90
17
Дукщ
Марвин Дукщ
90
24
Юнг
Себастьян Юнг
90
7
Приб
Эдгар Приб
90
6
Бакалорж
Марвин Бакалорж
90
1
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
5
Фелипе
Фелипе
90
Запасные
2
Елец
Йосип Елец
33
Тойхерт
Седрик Тойхерт
23
Эссер
Михаэль Эссер
10
Харагучи
Генки Харагучи
18
Фоссум
Ивер Фоссум
4
Корб
Юлиан Корб
22
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
3
Альборнос
Миико Альборнос