Айнтрахт
мин
7
Йовелич
Деян Йовелич
90
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
90
11
Гачинович
Мият Гачинович
90
18
Туре
Алмами Туре
90
16
Торро
Лукас Торро
90
25
Дурм
Эрик Дурм
90
23
Русс
Марко Русс
90
1
Трапп
Кевин Трапп
90
17
Роде
Себастьян Роде
90
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
6
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
32'
90
Запасные
28
Кор
Доминик Кор
15
Камада
Даичи Камада
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса
24
Да Коста
Данни Да Коста
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
29
Видвальд
Феликс Видвальд
5
Фернандес
Желсон Фернандес
Вадуц
мин
1
Бюхель
Бенджамин Бюхель
90
23
Визер
Сандро Визер
90
28
Прокопич
Борис Прокопич
90
33
Гопель
Максимилиан Гопель
90
Запасные
16
Зеле
Арон Зеле