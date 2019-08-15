Зриньски
мин
15
Барбарич
Томислав Барбарич
90
91
Тичинович
Марио Тичинович
90
10
Шовшич
Дамир Шовшич
90'
90
Мальме
мин
9
Розенберг
Маркус Розенберг
90
24
Нильсен
Лассе Нильсен
90
4
Сафари
Беранг Сафари
90
17
Бенгтссон
Расмус Бенгтссон
90
27
Далин
Йохан Далин
90
14
Кристиансен
Андерс Кристиансен
90
3
Кнудсен
Йонас Кнудсен
90
6
Левицки
Оскар Левицки
90
23
Антонссон
Маркус Антонссон
90
7
Бачиру
Фуад Бачиру
90
2
Ларссон
Эрик Ларссон
90
Запасные
19
Ракип
Эрдаль Ракип
5
Риекс
Сёрен Риекс
8
Траустасон
Арнор Ингви Траустасон
18
Гэлл
Ромен Гэлл
20
Бонке
Инносент Бонке