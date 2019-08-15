Валлетта
мин
19
Зерафа
Джозеф Зерафа
90
5
Камильери
Райан Камильери
90
Астана
мин
2
Рукавина
Антонио Рукавина
90
1
Ерич
Ненад Ерич
90
44
Постников
Евгений Постников
90
18
Маевский
Иван Маевский
90
14
Томасов
Марин Томасов
37'
89'
90
7
Мужиков
Серикжан Мужиков
90
77
Шомко
Дмитрий Шомко
90
10
Мар Сигурйонссон
Рунар Мар Сигурйонссон
90
45
Муртазаев
Роман Муртазаев
25'
68'
90
Запасные
35
Мокин
Александр Мокин
27
Логвиненко
Юрий Логвиненко
6
Томашевич
Жарко Томашевич
15
Бейсебеков
Абзал Бейсебеков
73
Жалмукан
Дидар Жалмукан
32
Джанга
Ранхело Джанга