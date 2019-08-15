Шахтер
мин
3
Матвейчик
Сергей Матвейчик
90
16
Баланович
Сергей Баланович
90
1
Климович
Андрей Климович
90
Запасные
29
Бодул
Дарко Бодул
6
Бурко
Игорь Бурко
Торино
мин
23
Мейте
Суалихо Мейте
90
36
Бремер
Бремер
90
14
Бонифази
Кевин Бонифази
90
7
Лукич
Саша Лукич
90
9
Белотти
Андреа Белотти
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
11
Дзадза
Симоне Дзадза
80'
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
Запасные
22
Миллико
Винченцо Миллико
21
Беренгер
Алекс Беренгер
34
Эйна
Ола Эйна
30
Джиджи
Коффи Джиджи
8
Базелли
Даниэле Базелли
25
Розати
Антонио Розати