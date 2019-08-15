Йени Малатьяспор
мин
10
Тьеви
Тьеви
90
7
Торе
Гекхан Торе
90
18
Яхович
Адис Яхович
7'
90
66
Гильерме
Гильерме
90
44
Мина
Артуро Мина
90
25
Чаалани
Гилан Чаалани
90
Запасные
35
Чейлан
Юфук Чейлан
21
Фофана
Морике Фофана
6
Ялчин
Робин Ялчин
16
Хадебе
Тинэйдж Хадебе
Партизан
мин
88
Стойкович
Владимир Стойкович
90
7
Тошич
Зоран Тошич
90
16
Жделар
Саша Жделар
90
9
Садик
Умар Садик
90
19
Шчекич
Александар Шчекич
90
11
Асано
Такума Асано
90
Запасные
31
Брежанчич
Райко Брежанчич
51
Ожегович
Огнен Ожегович
5
Вуячич
Игор Вуячич