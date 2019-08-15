Аполлон
мин
87
Гакпе
Серж Гакпе
45'
90
77
Сардинеро
Адриан Сардинеро
90
20
Янниотас
Яннис Янниотас
67'
90
10
Маркович
Саша Маркович
90
25
Кириаку
Харис Кириаку
90
44
Юсте
Эктор Юсте
90
14
Перейра
Факундо Перейра
90
17
Педру
Жоау Педру
90
Запасные
2
Нсуе
Эмилио Нсуе
8
Бесса
Винсен Бесса
88
Василиу
Гиоргос Василиу
4
Селимович
Вахид Селимович
11
Зелая
Эмилио Зелая
Аустрия
мин
17
Кляйн
Флориан Кляйн
90
10
Грюнвальд
Александр Грюнвальд
90
13
Лучич
Иван Лучич
90
28
Мартшинко
Кристоф Мартшинко
90
8
Звиршитц
Стефан Звиршитц
90
7
Сакс
Максимилиан Сакс
90
Запасные
20
Эдомвоньи
Брайт Эдомвоньи
32
Пенц
Патрик Пенц
15
Сербест
Таркан Сербест
16
Прокоп
Доминик Прокоп
4
Джегго
Джеймс Джегго