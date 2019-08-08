Мальме
мин
9
Розенберг
Маркус Розенберг
90
4
Сафари
Беранг Сафари
90
17
Бенгтссон
Расмус Бенгтссон
36'
90
27
Далин
Йохан Далин
90
32
Бергет
Жо Инге Бергет
90
14
Кристиансен
Андерс Кристиансен
66'
90
5
Риекс
Сёрен Риекс
74'
90
6
Левицки
Оскар Левицки
90
7
Бачиру
Фуад Бачиру
90
2
Ларссон
Эрик Ларссон
90
Запасные
24
Нильсен
Лассе Нильсен
3
Кнудсен
Йонас Кнудсен
31
Брорссон
Франц Брорссон
18
Гэлл
Ромен Гэлл
23
Антонссон
Маркус Антонссон
20
Бонке
Инносент Бонке
Зриньски
мин
15
Барбарич
Томислав Барбарич
90
10
Шовшич
Дамир Шовшич
90
Запасные
91
Тичинович
Марио Тичинович