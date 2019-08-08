Пюник
мин
66
Жестоков
Максим Жестоков
90
70
Шевчук
Сергей Шевчук
90
6
Мкртчян
Карлен Мкртчян
90
9
Миранян
Артур Миранян
90
Запасные
17
Едигарян
Артак Едигарян
1
Манукян
Гор Манукян
4
Белов
Антон Белов
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
28
Моутинью
Жоао Моутинью
90
2
Догерти
Мэтт Догерти
29'
90
15
Боли
Вилли Боли
90
16
Коди
Конор Коди
90
5
Беннетт
Райан Беннетт
90
9
Хименес
Рауль Хименес
42'
46'
90
32
Дендокер
Леандер Дендокер
90
27
Сайсс
Ромен Сайсс
90
18
Жота
Диогу Жота
90
29
Винагре
Рубен Винагре
90
Запасные
21
Радди
Джон Радди
19
Кастро
Хонни Кастро
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
4
Вальехо
Хесус Вальехо
10
Кутроне
Патрик Кутроне