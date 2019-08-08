Астана
мин
2
Рукавина
Антонио Рукавина
90
1
Ерич
Ненад Ерич
90
27
Логвиненко
Юрий Логвиненко
15'
90
44
Постников
Евгений Постников
90
18
Маевский
Иван Маевский
90
14
Томасов
Марин Томасов
35'
90
77
Шомко
Дмитрий Шомко
90
10
Мар Сигурйонссон
Рунар Мар Сигурйонссон
8'
57'
90
19
Мубеле
Фирмин Мубеле
90
9
Ротариу
Дорин Ротариу
90
Запасные
35
Мокин
Александр Мокин
91
Хижниченко
Сергей Хижниченко
7
Мужиков
Серикжан Мужиков
45
Муртазаев
Роман Муртазаев
15
Бейсебеков
Абзал Бейсебеков
32
Джанга
Ранхело Джанга
Валлетта
мин
19
Зерафа
Джозеф Зерафа
90
5
Камильери
Райан Камильери
90
1
Бонелло
Анри Бонелло
90