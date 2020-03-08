Лилль
мин
36
Иконе
Нанитамо Иконе
83
29
Брадарич
Домагой Брадарич
90
7
Осимхен
Виктор Осимхен
90
22
Челик
Зеки Челик
90
4
Габриэль
Габриэль
90
9
Реми
Лоик Реми
33'
79
18
Саншеш
Ренату Саншеш
90
14
Бамба
Жонатан Бамба
90
27
Андре
Бенжамин Андре
90
6
Фонте
Жозе Фонте
90
16
Мэйньян
Майк Мэйньян
90
Запасные
2
Джало
Тиагу Джало
28
Рейнилду
Рейнилду
24
Сумаре
Бубакари Сумаре
11
Араухо
Луис Араухо
20
Гайтан
Николас Гайтан
26
Пье
Жереми Пье
Лион
мин
14
Дюбуа
Лео Дюбуа
90
39
Гимараеш
Бруно Гимараеш
90
25
Ауа
Уссем Ауа
62
21
Экамби
Карл Токо Экамби
90
3
Андерсен
Йоахим Андерсен
90
29
Тусар
Люка Тусар
79
27
Корне
Максвел Корне
90
5
Денайе
Джейсон Денайе
68
9
Дембеле
Мусса Дембеле
90
6
Марсело Антонио
Марсело
90
16
Лопеш
Антони Лопеш
90
Запасные
25
Какере
Максанс Какере
22
Лукас
Жеан Лукас
7
Терье
Мартен Терье
30
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
23
Тете
Кенни Тете
3
Коне
Юссуф Коне
10
Траоре
Бертран Траоре