Монако
мин
17
Головин
Александр Головин
90
36
Фофана
Юссуф Фофана
90
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
90
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
90
39
Хенрикс
Бенджамин Хенрикс
90
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
78
14
Кейта
Бальде Кейта
66
20
Слимани
Ислам Слимани
90
25
Глик
Камиль Глик
90
12
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
31'
90
40
Леком
Бенжамин Леком
90
Запасные
17
Чуаэми
Орельен Чуаэми
6
Марипан
Гильермо Марипан
12
Агилар
Рубен Агилар
44
Фабрегас
Сеск Фабрегас
1
Субашич
Даниэль Субашич
10
Йоветич
Стеван Йоветич
Реймс
мин
5
Абдельхамид
Юнис Абдельхамид
90
34
Туре
Эль Билал Туре
67
15
Манетси
Маршал Манетси
90
6
Дисаси
Аксель Дисаси
90
3
Гислан
Конан
90
20
Дингом
Тристан Дингом
85
4
Ромао
Алексис Ромао
90
13
Камара
Ассан Камара
58'
90
32
Фоке
Томас Фоке
90
14
Донис
Анастасиос Донис
80
1
Райкович
Предраг Райкович
90
Запасные
8
Кутеса
Дерек Кутеса
14
Сиссоко
Самбу Сиссоко
33
Диа
Булайе Диа
17
Зенели
Арбер Зенели
16
Леметр
Николя Леметр
25
Думбия
Мусса Думбия