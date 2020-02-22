Анжер
мин
16
Бутель
Людовик Бутель
90
25
Бамба
Абдулайе Бамба
90
4
Павлович
Матео Павлович
90
24
Томас
Ромен Томас
90
15
Капелле
Пьеррик Капелле
90
29
Мансе
Винсент Мансе
90
18
Сантамария
Батист Сантамария
90
10
Фульини
Анжело Фульини
90
20
Тиуб
Сада Тиуб
90
7
Алиуи
Рашид Алиуи
90
Запасные
30
Петкович
Даниэль Петкович
11
Канга
Вилфрид Канга
23
Бобишон
Антонен Бобишон
27
Лаж
Матиас Лаж
26
Пелленар
Тео Пелленар
19
Баокен
Стефан Баокен
Монпелье
мин
1
Рульи
Херонимо Рульи
90
3
Конгре
Даниэль Конгре
90
4
Хилтон
Виторино Хилтон
90
8
Ойонго
Амбрауз Ойонго
90
2
Суке
Арно Суке
90
6
Самбья
Жуниор Самбья
90
11
Саванье
Тежи Саванье
90
14
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
90
9
Делор
Анди Делор
90
10
Лаборде
Гаэтан Лаборде
90
Запасные
13
Шотар
Жорис Шотар
16
Берто
Димитри Берто
12
Ферри
Джордан Ферри
25
Мойе
Флоран Мойе
19
Камара
Сулейман Камара