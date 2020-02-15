Бордо
мин
1
Костиль
Бенуа Костиль
90
20
Сабали
Юссуф Сабали
90
3
Пабло
Пабло
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
23
Бенито
Лорис Бенито
90
26
Башич
Тома Башич
90
5
Отавио
Отавио
90
12
де Превилль
Николя де Превилль
90
7
Бриан
Джимми Бриан
64'
90
18
У-Джо
Хван У-Джо
35'
90
28
Уден
Реми Уден
90
Запасные
19
Адли
Ясин Адли
16
Пуссен
Гаэтан Пуссен
4
Мешер
Мешер
29
Пундж
Максим Пундж
8
Пардо
Рубен Пардо
9
Майя
Джош Майя
Дижон
мин
17
Бальде
Мама Бальде
90
21
Шуиар
Мунир Шуиар
16'
72'
90
1
Рунарссон
Рунар Рунарссон
90
25
Экюэль-Манга
Бруно Экюэль-Манга
90
24
Лаутоа
Весли Лаутоа
90
27
Мендиль
Хамза Мендиль
90
4
Агер
Наиф Агер
90
2
Альфонс
Микаэль Альфонс
90
22
Ндонг
Дидье Ндонг
90
10
Перейра
Матеус Перейра
90
11
Таварес
Жулио Таварес
90
Запасные
9
Мавидиди
Стефи Мавидиди
5
Кулибали
Сену Кулибали
7
Саммаритано
Фредерик Саммаритано
20
Амалфитано
Ромен Амалфитано
14
Мари
Жордан Мари