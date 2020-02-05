Брест
мин
1
Ларсоннер
Готье Ларсоннер
90
22
Фоссюрье
Жюльен Фоссюрье
90
21
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
90
24
Бааль
Людовик Бааль
90
7
Белькебла
Харис Белькебла
90
11
Баттоккио
Кристиан Баттоккио
90
23
Отре
Матиас Отре
90
25
Грандсир
Самуэль Грандсир
90
14
Кардона
Ирвин Кардона
90
15
Менди
Александре Менди
90
Запасные
5
Шардонне
Брендан Шардонне
16
Леон
Донован Леон
20
Бело
Гаэтан Бело
8
Кур
Йоанн Кур
27
Маньетти
Уго Маньетти
13
Ласн
Поль Ласн
10
Шарбонье
Гойтен Шарбонье
Бордо
мин
1
Костиль
Бенуа Костиль
90
25
Кватен
Энок Кватен
90
3
Пабло
Пабло
90
20
Сабали
Юссуф Сабали
90
23
Бенито
Лорис Бенито
90
17
Айт Беннассер
Юссеф Айт Беннассер
90
26
Башич
Тома Башич
90
12
де Превилль
Николя де Превилль
90
7
Бриан
Джимми Бриан
90
18
У-Джо
Хван У-Джо
10'
90
28
Уден
Реми Уден
90
Запасные
19
Адли
Ясин Адли
16
Пуссен
Гаэтан Пуссен
29
Пундж
Максим Пундж
6
Косиельни
Лоран Косиельни
8
Пардо
Рубен Пардо
9
Майя
Джош Майя