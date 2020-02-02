Бордо
мин
1
Костиль
Бенуа Костиль
90
3
Пабло
Пабло
90
25
Кватен
Энок Кватен
90
20
Сабали
Юссуф Сабали
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
26
Башич
Тома Башич
90
5
Отавио
Отавио
90
12
де Превилль
Николя де Превилль
90
7
Бриан
Джимми Бриан
90
18
У-Джо
Хван У-Джо
90
28
Уден
Реми Уден
90
Запасные
19
Адли
Ясин Адли
16
Пуссен
Гаэтан Пуссен
4
Мешер
Мешер
29
Пундж
Максим Пундж
17
Айт Беннассер
Юссеф Айт Беннассер
9
Майя
Джош Майя
Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
90
3
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
2
Сакаи
Хироки Сакаи
90
15
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
90
18
Амави
Жордан Амави
90
4
Камара
Бубакар Камара
90
10
Пайет
Димитри Пайет
90
8
Сансон
Морган Сансон
90
21
Ронье
Валентин Ронье
90
17
Сарр
Буна Сарр
90
9
Бенедетто
Дарио Бенедетто
90
Запасные
36
Аке
Марле Аке
16
Пеле
Йоанн Пеле
12
Строотман
Кевин Строотман
27
Лопес
Максим Лопес
24
Хауи
Сайф-Эддин Хауи
28
Жермен
Валере Жермен
7
Радоньич
Неманья Радоньич