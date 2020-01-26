Нант
мин
26
Луза
Имран Луза
90
1
Лафон
Альбан Лафон
90
12
Аппиа
Деннис Аппиа
90
14
Траоре
Шарль Траоре
90
21
Крхин
Рене Крхин
90
11
Абид
Мехди Абид
90
19
Туре
Абдулайе Туре
90
17
Бляс
Людовик Бляс
90
20
Жиротто
Андрей Жиротто
90
27
Саймон
Мозес Саймон
90
28
Эмон
Рено Эмон
90
Запасные
16
Оллеро
Александре Оллеро
23
Базила
Тома Базила
10
Бенавенте
Кристиан Бенавенте
18
Мутуссами
Самуэль Мутуссами
32
Бамба
Кадер Бамба
Бордо
мин
1
Костиль
Бенуа Костиль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
3
Пабло
Пабло
90
25
Кватен
Энок Кватен
90
23
Бенито
Лорис Бенито
90
26
Башич
Тома Башич
90
5
Отавио
Отавио
90
12
де Превилль
Николя де Превилль
90
18
У-Джо
Хван У-Джо
90
28
Уден
Реми Уден
90
7
Бриан
Джимми Бриан
86'
90
Запасные
19
Адли
Ясин Адли
16
Пуссен
Гаэтан Пуссен
4
Мешер
Мешер
29
Пундж
Максим Пундж
17
Айт Беннассер
Юссеф Айт Беннассер
8
Чуаэми
Орельен Чуаэми
9
Майя
Джош Майя