Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
90
3
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
2
Сакаи
Хироки Сакаи
90
15
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
90
18
Амави
Жордан Амави
90
8
Сансон
Морган Сансон
90
21
Ронье
Валентин Ронье
90
27
Лопес
Максим Лопес
90
12
Строотман
Кевин Строотман
90
7
Радоньич
Неманья Радоньич
90
9
Бенедетто
Дарио Бенедетто
90
Запасные
36
Аке
Марле Аке
32
Перрен
Лука Перрен
16
Пеле
Йоанн Пеле
24
Хауи
Сайф-Эддин Хауи
29
Шабролль
Флориан Шабролль
28
Жермен
Валере Жермен
Анжер
мин
16
Бутель
Людовик Бутель
90
8
Траоре
Исмаэль Траоре
90
24
Томас
Ромен Томас
90
5
Мангани
Томас Мангани
90
20
Тиуб
Сада Тиуб
90
10
Фульини
Анжело Фульини
90
18
Сантамария
Батист Сантамария
90
29
Мансе
Винсент Мансе
90
15
Капелле
Пьеррик Капелле
90
7
Алиуи
Рашид Алиуи
90
28
Эль-Мелали
Фарид Эль-Мелали
90
Запасные
30
Петкович
Даниэль Петкович
25
Бамба
Абдулайе Бамба
4
Павлович
Матео Павлович
27
Лаж
Матиас Лаж
23
Бобишон
Антонен Бобишон
21
Нинга
Касимир Нинга
19
Баокен
Стефан Баокен