Лион
мин
25
Какере
Максанс Какере
90
30
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
6
Марсело Антонио
Марсело
90
5
Денайе
Джейсон Денайе
90
20
Фернандо
Маршал
90
4
Рафаэл Перейра
Рафаэл
90
8
Ауа
Уссем Ауа
90
7
Терье
Мартен Терье
90
12
Мендес
Тиаго Мендес
90
9
Дембеле
Мусса Дембеле
71'
90
27
Корне
Максвел Корне
29'
90
Запасные
23
Тете
Кенни Тете
3
Андерсен
Йоахим Андерсен
10
Траоре
Бертран Траоре
29
Тусар
Люка Тусар
21
Экамби
Карл Токо Экамби
Тулуза
мин
11
Буагар
Кентен Буагар
90
40
Калинич
Ловре Калинич
90
12
Силла
Иссиага Силла
90
5
Морейра
Стивен Морейра
90
4
Габриэльсен
Рубен Габриэльсен
90
19
Диаките
Бафоде Диаките
90
14
Доссеви
Матье Доссеви
90
21
Ванкер
Вильям Ванкер
90
17
Сангаре
Ибраим Сангаре
90
10
Исека
Аарон Исека
90
Запасные
18
Рохель
Агустин Рохель
27
Макенго
Жан-Виктор Макенго
20
Кулурис
Эфтимиос Кулурис
25
Саид
Уэсли Саид