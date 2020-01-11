Бордо
мин
1
Костиль
Бенуа Костиль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
4
Андре
Мешер
90
20
Сабали
Юссуф Сабали
90
3
Пабло
Пабло
90
5
Отавио
Отавио
90
26
Башич
Тома Башич
90
8
Чуаэми
Орельен Чуаэми
90
23
Бенито
Лорис Бенито
90
12
де Превилль
Николя де Превилль
90
7
Бриан
Джимми Бриан
15'
90
Запасные
16
Пуссен
Гаэтан Пуссен
14
Йованович
Вукашин Йованович
17
Айт Беннассер
Юссеф Айт Беннассер
9
Майя
Джош Майя
10
Калу
Самуэль Калу
18
У-Джо
Хван У-Джо
28
Уден
Реми Уден
Лион
мин
25
Какере
Максанс Какере
90
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
6
Марсело Антонио
Марсело
90
3
Андерсен
Йоахим Андерсен
90
20
Фернандо
Маршал
90
4
Рафаэл Перейра
Рафаэл
90
10
Траоре
Бертран Траоре
90
8
Ауа
Уссем Ауа
90
12
Мендес
Тиаго Мендес
90
9
Дембеле
Мусса Дембеле
53'
90
27
Корне
Максвел Корне
50'
90
Запасные
30
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
5
Денайе
Джейсон Денайе
23
Тете
Кенни Тете
29
Тусар
Люка Тусар
7
Терье
Мартен Терье
22
Лукас
Жеан Лукас