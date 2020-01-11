Амьен
мин
1
Гютне
Реджис Гютне
90
27
Шеджу
Орельен Шеджу
90
3
Калабрези
Артуро Калабрези
90
25
Лефор
Жордан Лефор
90
12
Дибасси
Бакайе Дибасси
14'
90
13
Жалле
Кристоф Жалле
90
17
Бли
Алексис Бли
90
6
Монконду
Тома Монконду
90
20
Мендоса
Стивен Мендоса
90
7
Годдос
Саман Годдос
90
9
Гирасси
Серу Гирасси
90
Запасные
16
Дрейер
Маттью Дрейер
14
Алеесами
Хайтам Алеесами
5
Гнаоре
Эдди Гнаоре
11
Отеро
Хуан Отеро
28
Диабате
Фуссейни Диабате
29
Корнетт
Кентен Корнетт
15
Конате
Мусса Конате
Монпелье
мин
13
Шотар
Жорис Шотар
90
1
Рульи
Херонимо Рульи
90
4
Хилтон
Виторино Хилтон
90
8
Ойонго
Амбрауз Ойонго
90
3
Конгре
Даниэль Конгре
90
2
Суке
Арно Суке
90
6
Самбья
Жуниор Самбья
90
11
Саванье
Тежи Саванье
90
9
Делор
Анди Делор
83'
90
10
Лаборде
Гаэтан Лаборде
50'
90
14
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
90
Запасные
16
Берто
Димитри Берто
12
Ферри
Джордан Ферри
26
Ристич
Михайло Ристич
25
Мойе
Флоран Мойе
32
Шкулетич
Петар Шкулетич
19
Камара
Сулейман Камара