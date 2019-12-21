Ренн
мин
15
Морель
Жереми Морель
90
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
82'
90
27
Траоре
Хамари Траоре
90
3
Да Силва
Дамьен Да Силва
90
23
Эну
Адриен Эну
90
12
Леа Силики
Джеймс Леа Силики
90
14
Бурижо
Бенжамен Бурижо
90
7
Рафаэль
Рафинья
90
16
Менди
Эдуар Менди
90
Запасные
1
Салин
Ромэйн Салин
9
Сьебатше
Теосон Сьебатше
21
Наньон
Йорис Наньон
22
дель Кастильо
Ромен дель Кастильо
20
Тайт
Флавьен Тайт
4
Нямси
Жерзино Нямси
Бордо
мин
3
Пабло
Пабло
90
19
Адли
Ясин Адли
90
5
Отавио
Отавио
90
26
Башич
Тома Башич
90
10
Калу
Самуэль Калу
90
7
Бриан
Джимми Бриан
90
4
Андре
Мешер
90
12
де Превилль
Николя де Превилль
90
23
Бенито
Лорис Бенито
90
1
Костиль
Бенуа Костиль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
Запасные
2
Белланова
Раоуль Белланова
16
Пуссен
Гаэтан Пуссен
8
Чуаэми
Орельен Чуаэми
42
Кафу
Джонатан Кафу
25
Кватен
Энок Кватен
14
Йованович
Вукашин Йованович
29
Пундж
Максим Пундж