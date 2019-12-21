Реймс
мин
13
Камара
Ассан Камара
90
15
Манетси
Маршал Манетси
90
6
Дисаси
Аксель Дисаси
90
18
Уден
Реми Уден
90
20
Дингом
Тристан Дингом
90
5
Абдельхамид
Юнис Абдельхамид
90
24
Кафаро
Матье Кафаро
44'
90
32
Фоке
Томас Фоке
90
25
Думбия
Мусса Думбия
90
1
Райкович
Предраг Райкович
90
7
Шавалерен
Хавьер Шавалерен
90
Запасные
8
Кутеса
Дерек Кутеса
33
Мбюкю
Натанаэль Мбюкю
14
Сиссоко
Самбу Сиссоко
10
Сук
Хён-Джун Сук
16
Леметр
Николя Леметр
9
Донис
Анастасиос Донис
Лион
мин
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
6
Марсело Антонио
Марсело
90
10
Траоре
Бертран Траоре
90
9
Дембеле
Мусса Дембеле
90
5
Денайе
Джейсон Денайе
90
27
Корне
Максвел Корне
90
23
Тете
Кенни Тете
90
29
Тусар
Люка Тусар
9'
90
8
Ауа
Уссем Ауа
90
7
Терье
Мартен Терье
90
12
Мендес
Тиаго Мендес
90
Запасные
4
Рафаэл
Рафаэл
30
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
3
Андерсен
Йоахим Андерсен
22
Лукас
Жеан Лукас
25
Какере
Максанс Какере