Монпелье
мин
11
Саванье
Тежи Саванье
30'
90
25
Мойе
Флоран Мойе
83'
90
10
Лаборде
Гаэтан Лаборде
13'
56'
90
8
Ойонго
Амбрауз Ойонго
90
3
Конгре
Даниэль Конгре
90
1
Рульи
Херонимо Рульи
90
5
Мендеш
Педру Мендеш
90
9
Делор
Анди Делор
90
2
Суке
Арно Суке
90
14
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
90
4
Хилтон
Виторино Хилтон
90
Запасные
32
Шкулетич
Петар Шкулетич
13
Шотар
Жорис Шотар
22
Суарес
Матиас Суарес
6
Самбья
Жуниор Самбья
16
Берто
Димитри Берто
19
Камара
Сулейман Камара
Брест
мин
6
Диало
Ибраима Диало
90
5
Шардонне
Брендан Шардонне
90
22
Фоссюрье
Жюльен Фоссюрье
90
1
Ларсоннер
Готье Ларсоннер
90
14
Кардона
Ирвин Кардона
90
24
Бааль
Людовик Бааль
90
15
Менди
Александре Менди
90
21
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
90
11
Баттоккио
Кристиан Баттоккио
90
13
Ласн
Поль Ласн
90
Запасные
25
Грандсир
Самуэль Грандсир
17
Бен
Дени Бен
18
Перро
Ромен Перро
27
Маньетти
Уго Маньетти
9
Майи
Кевин Майи
8
Кур
Йоанн Кур
16
Леон
Донован Леон