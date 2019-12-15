Лион
мин
25
Какере
Максанс Какере
90
8
Ауа
Уссем Ауа
90
3
Андерсен
Йоахим Андерсен
90
29
Тусар
Люка Тусар
90
17
Рен-Аделед
Жефф Рен-Аделед
90
23
Тете
Кенни Тете
90
4
Рафаэл Перейра
Рафаэл
90
5
Денайе
Джейсон Денайе
90
9
Дембеле
Мусса Дембеле
90
11
Депай
Мемфис Депай
90
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
Запасные
27
Корне
Максвел Корне
22
Лукас
Жеан Лукас
7
Терье
Мартен Терье
10
Траоре
Бертран Траоре
6
Марсело
Марсело
30
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
Ренн
мин
-
Камавинга
Эдуардо Камавинга
89'
90
16
Менди
Эдуар Менди
90
7
Рафаэль
Рафинья
90
14
Бурижо
Бенжамен Бурижо
90
12
Леа Силики
Джеймс Леа Силики
90
17
Мауасса
Файто Мауасса
90
15
Морель
Жереми Морель
90
3
Да Силва
Дамьен Да Силва
90
27
Траоре
Хамари Траоре
90
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
90
8
Гренье
Клеман Гренье
90
Запасные
22
дель Кастильо
Ромен дель Кастильо
4
Нямси
Жерзино Нямси
20
Тайт
Флавьен Тайт
21
Наньон
Йорис Наньон
23
Эну
Адриен Эну
1
Салин
Ромэйн Салин